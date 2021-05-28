Харьковские полицейские выдворили из Украины россиянина, который освободился из колонии

На Харьковщине правоохранители выдворили за пределы Украины гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

27 мая 46-летний россиянин освободился из исправительной колонии, где с октября 2017 года отбывал наказание за кражу личных вещей на территории Харьковской области.

Больше никаких оснований для пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении мужчины составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУоАП и приняли решение о принудительном возвращении мужчины в Российскую Федерацию с запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Мужчину доставили в пункт пропуска «Гоптовка», где под сопровождением сотрудников миграционной полиции он покинул территорию Украины.

Агентство Телевидения Новости