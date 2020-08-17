Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:08
Просмотров: 104

Харьковские правоохранители освободили семь человек, которых незаконно удерживали в так называемом реабилитационном центре

Харьковские правоохранители освободили семь человек, которых незаконно удерживали в так называемом реабилитационном центре

В Харькове за незаконное лишение свободы людей задержали жителя Днепропетровской области.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, с января текущего года пострадавших незаконно удерживали в реабилитационном центре, применяя физическую силу и заставляя принимать неизвестные лекарства.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 гривен, одежду.

Руководитель центра задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 