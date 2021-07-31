Харьковские школьники спасли человека от смерти

Правоохранители наградили воспитанника Харьковской областной Академии регби, игрока Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Александра Быхова и его приятеля Сергея Новичкова почетными грамотами. Как сообщили в Харьковском горсовете, мальчиков отметили за "весомый личный вклад в борьбу с преступностью и активную общественную позицию".

В апреле подростки спасли человека от убийцы и помогли полиции найти преступника.

4 апреля мальчики стали свидетелями преступления: увидели, как неизвестный мужчине несколько ножевых ударов, а после попытался утопить пострадавшего в болоте.

"Парни не только не дали преступнику возможности завершить начатое, но и вызвали скорую, что спасло жизнь раненому", — рассказали в мэрии.

Впоследствии оба школьника дали в полиции показания, позволившие правоохранителям задержать преступника.

Источник: sq.com.ua

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