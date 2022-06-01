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Харьковские соглашения. ГБР начнет спецрасследование по Азарову

Харьковские соглашения. ГБР начнет спецрасследование по Азарову

Печерский районный суд Киева разрешил расследовать дело бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, подозреваемого в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Прокуратура установила, что Азаров действовал в интересах России, когда подписывал соглашение о пребывании черноморского флота России на территории Украины.

Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года.

Этим поступком Азаров продлил срок пребывания вражеского флота на 25 лет, что позволило Кремлю нарастить военную технику в море.

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации «харьковских соглашений» 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства подписания и ратификации «харьковских соглашений», открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

За «харьковские соглашения» голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 начало временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации сочли оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

Источник: nv.ua

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