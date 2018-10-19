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Харьковские спасатели до утра тушили пожар в хозпостройке: погиб мужчина

Харьковские спасатели до утра тушили пожар в хозпостройке: погиб мужчина

Трагедия случилась сегодня, 19 октября в 2:51 в селе Циркуны. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По информации пожарных, там горела хозяйственная постройка на территории частного дома. К моменту приезда бойцов ГСЧС хозпостройка была охвачена огнем полностью. Общая площадь пожара около 30 кв.метров. Во время ликвидации ЧП спасатели обнаружили тело мужчины 1980 года рождения. 

В 03:45 состоялась локализация огня, а в 06:10 его полностью ликвидировали.

Причина инцидента и гибели мужчины устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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