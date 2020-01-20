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Харьковские власти не реагируют на бомжей в подвале многоэтажки – мнение

Харьковские власти не реагируют на бомжей в подвале многоэтажки – мнение

В подвале дома на Клочковской случился не первый пожар, который устроили бомжи.

Харьковские городские власти не реагируют на жалобы и сообщения жильцов о бомжах в подвале. Такое мнение высказал врач Александр Марков в своем Facebook.

Марков отметил, что пожар 16 января, во время которого погиб человек, не первый пожар в этом доме, который устраивают бомжи.

“Наличие бомжей в подвале – это предмет бесконечных жалоб в горисполком, лично Геннадию Кернесу. Но Геннадий Кернес не обеспокоен этим фактом. В этот раз в подвале сгорел бомж. В прошлый не сгорел. В следующий раз что будет не известно”, – написал врач.

Также Марков отметил, что такие дороги, как в Харькове, “на войне. После градов и артобстрелов”.

Харьковские власти не реагируют на бомжей в подвале многоэтажки – мнение

Ранее сообщалось, что вечером 16 января в подвале 16-ти этажного жилого на Клочковской, 197 б на пожаре отравились двое мужчин. Одного из пострадавших удалось спасти. Он оказался уроженцем Донецкой области 1985 г.р. Личность второго мужчины, который погиб, пока не установлена.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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