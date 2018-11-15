Харьковские водители 338 раз нарушили правила - полиция

В результате аварий пострадали 4 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Так, работниками патрульной полиции вынесено 338 постановлений за нарушение ПДД.

Кроме того, за управление в нетрезвом виде составлено семь административных протоколов по статье 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости