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Харьковские водители 338 раз нарушили правила - полиция

Харьковские водители 338 раз нарушили правила - полиция

В результате аварий пострадали 4 человек.

 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

 

Так, работниками патрульной полиции вынесено 338 постановлений за нарушение ПДД.

Кроме того, за управление в нетрезвом виде составлено семь административных протоколов по статье 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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