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Харьковских автомобилистов просят проверить записи видеорегистраторов (ФОТО)
Автомобилистов просят посмотреть, не видели ли они Олега Зайченко.
Молодой человек мог находиться 13 января в районе пр. Жуковского круга маршруток, церкви, супермаркета. Об этом сообщили в поисковой группе «Милета».
Олег Зайченко высокого роста — 135 см, худощавый, волосы светлые.
Автомобилистов, которые его видели, просят предоставить записи видео регистраторов.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
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