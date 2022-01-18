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Харьковских автомобилистов просят проверить записи видеорегистраторов (ФОТО)

Харьковских автомобилистов просят проверить записи видеорегистраторов (ФОТО)

Автомобилистов просят посмотреть, не видели ли они Олега Зайченко.

Молодой человек мог находиться 13 января в районе пр. Жуковского круга маршруток, церкви, супермаркета. Об этом сообщили в поисковой группе «Милета».

Олег Зайченко высокого роста — 135 см, худощавый, волосы светлые.

Автомобилистов, которые его видели, просят предоставить записи видео регистраторов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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