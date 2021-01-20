Харьковских водителей просят внимательнее относиться к животным

С холодами уличные кошки и собаки часто прячутся под колесами авто поближе к двигателю.

Перед началом движения автолюбитель может потратить пару секунд, чтобы заглянуть под колеса своего автомобиля и в выхлопную трубу. Возможно, тем самым он спасет жизнь животному. Об этом напомнили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Также, заглянув в заднее стекло, нужно убедиться, что там тоже нет животного.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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