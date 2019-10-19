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«Харьковский антикоррупционный центр» подал иск на горсовет

«Харьковский антикоррупционный центр» подал иск на горсовет

Представители общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» подали иск на Харьковский городской совет в Харьковский окружной административный суд.

Требуют отменить ряд положений Регламента Харьковского горсовета из-за недопущения людей в сессионный зал, рассказал Общественному представитель организации Евгений Лисичкин.

«На сессию не смогли попасть ни предприниматели с рынка «Барабашово», ни бастующие работники «ХТС», ни протестующие против попытки горсовета поддержать «формулу Штайнмайера». Вход в сессионный зал им преградила полиция и личная охрана Геннадия Кернеса, ссылаясь на отсутствие мест в зале и нормы Регламента Харьковского городского совета. Чтобы окончательно решить проблему доступа харьковчан к сессиям собственного горсовета, Харьковский антикоррупционный центр подал иск об отмене незаконных норм Регламента», — сообщили в «Антикоррупционном центре».

По мнению истцов, отдельные положения Регламента нарушают конституционные права граждан, а именно: право на свободу мирных собраний и выражения мнений, право на доступ к публичной информации и участия в местном самоуправлении и тому подобное.

Источник: sprotyv.info

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