Харьковский “Биолек” подал на регистрацию российскую вакцину “Спутник V” – официально

Эту информацию официально подтвердили на сайте предприятия.

“В связи с многочисленными запросами администрация АО “БИОЛЕК” сообщает, что

31.12.2020 г. в адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено заявление о

государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики короновирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ “НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, МЗ РФ”, – сказано в заявлении на сайте предприятия.

К заявлению приложили скан-копию заявления, которое “Биолек” отправил в адрес Минздрава Украины.

Накануне – на брифинге в 10:30 утра 5 января вице-губернатор Тарас Пастух сообщил, что у него нет информации о планах производить российскую вакцину в Харькове. Он заявил, что Харьковская ОГА “будет реагировать”, если такие факты подтвердятся.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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