Харьковский исполком заминировали

Информация о заминировании здания горисполкома, по улице Квитка-Основьяненко 7, появилась в десять часов утра. Из помещений сразу эвакуировали более двухсот человек. На место срочно выехали кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Правоохранители проверили почти 500 квадратных метров здания.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета:

Приехали пожарные, приехали правоохранители с пожарными, искали, перекрыли даже улицу Квитки-Основьяненко. И около двух часов длилось всё это мероприятие, ничего не нашли, составили акт и пустили всех на работу.

Эта информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, сообщившее о заминировании. Если неизвестного найдут, ему грозит наказание по 259 статье Уголовного кодекса Украины - "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями" - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Агентство Телевидения Новости