Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:20
Просмотров: 60

Харьковский исполком заминировали

Харьковский исполком заминировали

Информация о заминировании здания горисполкома, по улице Квитка-Основьяненко 7, появилась в десять часов утра. Из помещений сразу эвакуировали более двухсот человек. На место срочно выехали кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Правоохранители проверили почти 500 квадратных метров здания. 

Юрий Сидоренко, директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета: 

Приехали пожарные, приехали правоохранители с пожарными, искали, перекрыли даже улицу Квитки-Основьяненко. И около двух часов длилось всё это мероприятие, ничего не нашли, составили акт и пустили всех на работу.

Эта информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, сообщившее о заминировании. Если неизвестного найдут, ему грозит наказание по 259 статье Уголовного кодекса Украины - "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями" - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: взрыв

Читайте ещё:

Взрывчатки в горсовете не нашли: эвакуировали 260 человек
Сегодня 14:11    74
В здании Харьковского горсовета ищут взрывчатку
Сегодня 12:01    113
В Харьковском горсовете ищут взрывчатку
Сегодня 11:46    106
На Харьковщине подорвали старые боеприпасы
06.11.2018 14:22    98
Мужчина пострадал при взрыве газа в Харьковской области
06.11.2018 10:57    198
В Харьковской области в доме взорвался газ: есть пострадавшие
06.11.2018 09:55    218
Украсть сотни тысяч за полторы минуты: в полиции рассказали подробности взрыва банкомата в Харькове
01.11.2018 18:16    674
На территории депо в Харькове взорвали банкомат: подробности
01.11.2018 15:19    256
В Харькове подорвали банкомат
01.11.2018 12:22    565
При взрыве снаряда погиб житель Мерефы
24.10.2018 15:24    232
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 