Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 192

Харьковский национальный университет имени Каразина обвиняют в преподавании на русском языке

Харьковский национальный университет имени Каразина обвиняют в преподавании на русском языке

Студенты Каразинского университета рассказали, что в вузе продолжается обучение на русском языке на некоторых факультетах. По словам студентов, это происходит на химическом, философском и даже филологическом факультете, причем на кафедре... украинского языка и литературы.

"А как вы думаете, на каком еще Каразинском факультете продолжают преподавать литературу страны-агрессора? Никогда не догадаетесь. И это несмотря на протесты студентов и их коллективное письмо с личными подписями и требованием убрать этот предмет из учебного процесса. Поскольку его преподавание, во-первых, является нонсенсом во время войны, а, во-вторых, является грубым нарушением соответствующих статей Закона об образовании и Закона о защите украинского языка как государственного, поскольку лекции читаются на русском. И делается это в самом сердце украинистики ХНУ имени Каразина, на украинском отделении филологического факультета!", - говорится в сообщении.

По словам женщины, которая обратилась в Facebook к активистам с соответствующим видео, на котором преподаватель читает курс русской литературы, в ответ на коллективное обращение студентов этот курс переименовали в "Историю книги и современный издательский процесс".

"Но преподаватель продолжает читать курс именно русской литературы, именно на русском и прислал соответствующий учебный план. Анонсирует и контрольные работы. Видеодоказательства нарушения действующего законодательства у меня есть. Учебный план тоже", - отмечается в сообщении.

Харьковский национальный университет имени Каразина обвиняют в преподавании на русском языке

В Каразинском отреагировали на сообщения в соцсетях и заявили, что Харьковский национальный университет занимает принципиальную позицию относительно соблюдения действующего законодательства, в частности, языка преподавания в университете и решительно реагирует на любые его нарушения.

"В университете создана комиссия по изучению ситуации. В случае подтверждения фактов, изложенных в публикациях в социальных сетях, нарушители будут привлечены к строгой ответственности по трудовому и языковому законодательству. О результатах работы комиссии университет уведомит дополнительно в оперативном режиме. Благодарим общественность за внимание к университету в эти непростые времена войны", - заявили в Каразинском.

С 16 июля этого года введена административная ответственность за все нарушения языкового закона Украины. Как пояснил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, теперь можно штрафовать не только отдельные заведения, но и:

● должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления;

● руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

● других физических лиц, нарушающих закон.

Размер штрафа - от 3400 до 8500 грн за первое нарушение, и от 8500 до 11 900 грн - за повторное. В течение 2021 года с территории Харьковской области было получено 339 обращений по поводу нарушений языкового закона. Это примерно 10% всех обращений по стране (всего их было 3574). По словам Тараса Кременя, большинство жалоб касалось интернет-магазинов и заведений сферы услуг.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

429 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 12:55    53
Били струмом і пиляли зуби напильниками: 22 катівні вже виявили на Харківщині
Сегодня 09:50    143
Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА
Сегодня 09:25    265
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно
Сегодня 09:15    135
Есть ли в Европе альтернатива поставкам российского газа? Агентство Reuters уверено
Сегодня 09:14    136
Аналитика ISW, 20 октября
Сегодня 09:02    132
У звільненому Лимані завершилася процедура ексгумації – вилучено 146 тіл
Сегодня 08:50    126
"Где вот этот бронежилет покупать? Ладно ещё автоматы не заставляют покупать" - переходлення ГУР
Сегодня 08:39    154
Amazon запускає освітню програму для українців
Сегодня 08:28    156
Харків! Вибухи!
Сегодня 08:11    315
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 