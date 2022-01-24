Харьковский рыбоохранный патруль призвал сообщать об удушье рыбы

В зимний период для выживания водных биоресурсов решающее значение имеет содержание кислорода в воде. С наступлением морозов водоемы покрываются ледяным покровом и снегом, через который воздух может не проходить к воде. В результате этого запасы кислорода в воде снижаются, что может привести к зимнему удушью рыбы. Об этом говорится в сообщении харьковского рыбоохранного патруля.

Ледовый покров рек является неустойчивым – на перекатах и местах с быстрым течением вода открыта и может хорошо поглощать атмосферный кислород. Другая ситуация наблюдается на прудах, озерах, водохранилищах, где вода стоячая. Именно в них может возникнуть удушье.

При возникновении явлений удушья первыми в прорубях появляются водные насекомые, а за ними подплывают наиболее требовательные к содержанию растворенного в воде кислорода рыбы: судаки, окуни, ерши, далее – сплетни, лещи, карпы, последними – караси и лини.

В таком случае стоит немедленно принимать соответствующие меры. Самым распространенным и простым мероприятием предупреждения явлений удушья является проделывание лунок для обеспечения доступа в водоемы атмосферного кислорода.

Для аэрации воды используют подвесные моторы. Перемешивание воды с воздухом обогащает ее кислородом. Аэрацию воды проводят также с помощью мотопомп, откачивая ее на лед с целью последующего стока в прорубь. Хорошие результаты дает установка воздушных компрессоров, которые накачивают воздух через сифоны, устанавливающие на дно водоемов.

Источник: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

Новости портала «Весь Харьков»