Харьковский студент отвел самолет от жилых районов

Студент третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба Алексей Быченко отвел самолет от жилых районов. Об этом сообщили в вузе.

Инцидент произошел 2 июля.

Это был мой восемнадцатый самостоятельный полет. Задача относительно простая - отработать выход в определенное время в определенную точку. Я долетел до самой дальней точки аэродрома, прошел ее, развернулся и вдруг отказал двигатель. Взял себя в руки не сразу, несколько секунд понадобились на борьбу с собой. Зато за эти секунды я продумал несколько вариантов развития событий и четко решил, как буду действовать. Аэродром – далеко, а рядом - жилые районы, - рассказал Алексей.

Самолет летел на скорости около 450 км/ч, на высоте 1800 метров.

Прежде всего, доложил руководителю полетов. По его указанию, пробовал запустить двигатель в полете. Первый запуск оказался неудачным: падали обороты, запуск не состоялся. Во время второй попытки ситуация повторилась, потом снова. Рисковать дальше смысла не было, ведь высота снижалась, поэтому начал уводить падающий самолет от населенных пунктов. Слева заметил поле и маневрировал к нему. Значительно безопаснее для здоровья мне было катапультироваться с высоты 1500 метров, но как бы я потом жил, зная, что самолет после моего приземления "нашел" какой-то дом или детсад, – говорит Алексей.

26-летний курсант катапультировался с критически опасной высоты - 400 метров только после того, как убедился, что самолет приземлится на поле.

Я видел момент, когда самолет столкнулся с землей и загорелся, даже поток горячего воздуха на себе почувствовал. Самолет упал между двумя деревнями, как раз на ту часть поля, где уже скосили пшеницу. К счастью, ни фермеров, ни техники на ней не было, - говорит Алексей.

Третьекурсник сразу сорвал все опознавательные знаки, ведь до границы было совсем близко. И уже через несколько минут к нему подбежали фермеры.

Все плакали и обнимали меня. Приехали скорая, пожарные, полиция, позже подлетел вертолет. В салоне летел один и постоянно прокручивал в голове - нигде ли я не ошибся, - вспоминает Алексей.

После этого Алексей в очередной раз убедился, что не зря зубрил теорию и слушал наставления опытных инструкторов.

Источник: sq.com.ua

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