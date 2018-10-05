Харьковский судья заявил о нападении на его дом

Заявление Плетнёва опубликовано на сайте Высшего совета правосудия в разделе «Реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность».

Владимир Плетнёв утверждает, 4 октября около 5.30 неизвестные обклеили забор дачи, где он живёт со своей семьей, листовками «оскорбительного и унизительного» для него как для судьи содержания.

«На листовках тот самый логотип, который был на сообщениях, полученных по телефону, а также фото меня и двух человек, один из которых — народный депутат, которого я знаю только «визуально», а второй — неизвестный мне мужчина. Когда я поехал на работу, около 8.40 к моему дому прибыли порядка 15 неизвестных лиц, которые начали кричать под двором, угрожать расправой, напугали мою тещу и младшую дочку шестилетнего возраста, которые в это время находились дома. При этом указанным лицам известно, что это дом судьи и что я в указанное время уже на работе, а потому не смогу противодействовать им», — написал Плетнёв.

По словам судьи, он сразу сообщил о происшествии в полицию.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что инцидент расследуют по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Никого не задержали.

В конце сентября Владимир Плетнёв уже заявлял об угрозах. По его словам, на мобильный номер через мессенджер «Телеграм» пришло сообщение от неизвестного с ником «Тризуб». В тексте были «элементы угроз» в адрес него самого и его семьи, а также оскорбления в адрес других судей. Упоминалась фамилия одного из народных депутатов, с которым Плетнёв, по его словам, не знаком, не общался и дел с его участием не вёл.

Плетнёв неоднократно рассматривал громкие харьковские дела. Среди таких — дело Тиграна Енгибаряна, который насмерть сбил 17-летнего пешехода. Коллегия судей освободила Енгибаряна от отбывания основного наказания, трёх лет тюрьмы, утвердив ему испытательный срок в три года.

В июле Плетнёв в составе коллегии судей рассматривал апелляцию на приговор «антимайдановцу» Игнату Кромскому, больше известному как «Топаз». Тогда судьи оставили приговор Киевского райсуда (восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества) в силе, частично удовлетворив жалобу защиты в части гражданского иска.

В апреле 2017-го коллегия судей под председательством Плетнёва отменила решение суда первой инстанции в отношении харьковчанина Артёма Дериглазова, признанного виновным в убийстве сержанта милиции и покушении на жизнь ещё двоих милиционеров летом 2010 года, и приговорила его к пожизненному заключению.

В 2012 году в Харькове горела машина судьи Плетнёва. Тогда было открыто дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины