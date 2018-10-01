Харьковский судья заявил об угрозах в свой адрес

Заявление Плетнёва размещено на сайте Высшего совета правосудия в разделе «Реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность».

В документе говорится, что 21 сентября на мобильный номер судьи через мессенджер «Телеграм» пришло сообщение от неизвестного с ником «Тризуб». По словам Плетнёва, в тексте были «элементы угроз» в адрес него самого и его семьи, а также оскорбления в адрес других судей, связанные с человеком, фамилия которого в тексте скрыта.

«Для справки сообщаю, что мне известно, что такую фамилию имеет один из народных депутатов от г. Харькова, с которым я не знаком, никогда не общался и дел с его участием никогда не рассматривал. На данный момент в моем производстве также нет дел, в которых такая личность была бы стороной», — утверждает Владимир Плетнёв.

Плетнёв неоднократно рассматривал громкие харьковские дела. Среди таких — дело Тиграна Енгибаряна, который насмерть сбил 17-летнего пешехода. Коллегия судей освободила Енгибаряна от отбывания основного наказания, трёх лет тюрьмы, утвердив ему испытательный срок в три года.

В июле Плетнёв в составе коллегии судей рассматривал апелляцию на приговор «антимайдановцу» Игнату Кромскому, больше известному как «Топаз». Тогда судьи оставили приговор Киевского райсуда (восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества) в силе, частично удовлетворив жалобу защиты в части гражданского иска.

В апреле 2017-го коллегия судей под председательством Плетнёва отменила решение суда первой инстанции в отношении харьковчанина Артёма Дериглазова, признанного виновным в убийстве сержанта милиции и покушении на жизнь ещё двоих милиционеров летом 2010 года, и приговорила его к пожизненному заключению.

В 2012 году в Харькове горела машина судьи Плетнёва. Тогда было открыто дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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