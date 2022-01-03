Харьковский таксист пил шампанское за рулем

В Харькове, 1 января, пассажиры такси заметили, как водитель начал распивать шампанское прямо за рулем. Видео с диалогом водителя было опубликовано на одном из Telegram-каналов.

Как описали очевидцы события, инцидент произошел около 11 утра.

На замечание пассажиров водитель ответил, что такая доза алкоголя в других странах является допустимой. Кроме того, он заявил, что это его способ расслабиться, ведь он уже за рулем более суток - 27 часов. Сообщив это мужчина еще и закурил в салоне авто.

Источник: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

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