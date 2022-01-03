Сегодня 07:54
Просмотров: 68
Харьковский таксист пил шампанское за рулем
В Харькове, 1 января, пассажиры такси заметили, как водитель начал распивать шампанское прямо за рулем. Видео с диалогом водителя было опубликовано на одном из Telegram-каналов.
Как описали очевидцы события, инцидент произошел около 11 утра.
На замечание пассажиров водитель ответил, что такая доза алкоголя в других странах является допустимой. Кроме того, он заявил, что это его способ расслабиться, ведь он уже за рулем более суток - 27 часов. Сообщив это мужчина еще и закурил в салоне авто.
Источник: sq.com.ua
Автор: Денис Азаров
Загрузка...