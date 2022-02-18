Харьковский ветеринар через суд добился опровержения обвинений в убийстве кошки. Об этом сообщили в ветклинике "Дружочек", где и работает ветеринарный врач Александр Корниенко.

В клинике рассказали, что почти два года тому назад, в марте 2020 года, в сети Facebook растиражировали текст о погибшей якобы по вине врача ветклиники кошке, не соответствующий действительности.

"Тогда нами был предоставлен публичный официальный ответ по этому делу. Но мы решили не останавливаться на ответах в социальных сетях и подали в суд на владельца кошки. Принципиальная позиция и желание наконец-то доказать, что нельзя просто так унижать, врать и клеветать на врачей, сделала свое дело. На определенном этапе судебного дела Бескровный Максим Алексеевич понял, что действовал вопреки закону, и согласился на предложенное судьей мировое соглашение, включавшее в себя публичное размещение опровержения предоставленной два года назад информации", - отметили в ветклинике.

В приложенном к посту опровержении владелец кошки пишет, что во исполнения решения Московского районного суда он признается, что написал неправдивую информацию в отношении ветеринарного врача Александра Корниенко. Мужчина тогда, в 2020 году, заявил, что его кошку в ветклинике убили, заразив кошачьей чумкой. Владелец кошки принес публичные извинения врачу и клинике.

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Согласно статье 151 УК Украины, клевета — это умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), или общественных работ на срок до 200 часов, или исправительных работ на срок до одного года.

За клевету, распространенную в публичном произведении, средствах массовой информации, сети Интернет либо же ранее судимым за клевету лицом ответственность может наступить уже в виде штрафа от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (850–5100 грн), или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Если клевета состоит в обвинении лица в совершении им тяжкого или особо тяжкого преступления, штрафом уже не отделаться — санкция части 3 статьи 151 предлагает выбор между исправительными работами на срок от одного до двух лет и ограничением свободы на срок до двух лет.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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