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Харьковский ВУЗ не пустил к себе Святослава Вакарчука для проведения встречи с юристами

Харьковский ВУЗ не пустил к себе Святослава Вакарчука для проведения встречи с юристами

Украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук не смог встретиться с юристами в юридическом университете имени Ярослава Мудрого в Харькове, где у него была запланирована встреча с юристами на тему о верховенстве права.

Об этом сообщил сам артист на своей странице в Фейсбук, где ранее анонсировал само мероприятие.

Статью на такую тему он опубликовал раньше, и она вызвала резонанс.

Поэтому ему предложили провести встречу в Харьковском юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Как сказал Вакарчук, на эту  встречу заранее было заключено соглашение об аренде помещения ВУЗа.

Но накануне администрация ВУЗа сообщила ему, что помещение для запланированной встречи не дадут по объективным причинам.

Как говорится в сюжете ТСН, Вакарчук убежден, что не пускать его в один из самых престижных вузов страны - это указание власти, и  пожаловался, что в последний момент изменил место встречи с юристами для беседы о верховенстве права.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: вакарчук

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