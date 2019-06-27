Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 72

Харьковский вуз завышал цены на проживание в общежитии - проверка

Харьковский вуз завышал цены на проживание в общежитии - проверка

В Харьковском национальном медуниверситете проведена проверка начисления стоимости проживания в общежитии. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Как уточнили в облуправлении, стоимость проживания в общежитии вуза не должна превышать 520 грн. в месяц. В результате завышения стоимости проживания одна из студенток, написавшая жалобу, в период с 1 декабря 2017 г. по 30 апреля 2019 г. переплатила 1 тыс. 924 грн.

Как сообщили в облуправлении, к медуниверситету применены санкции на 2 тыс. 570 грн.:

1 тыс. 285 грн. - подлежит уплате в государственный бюджет;

1 тыс. 285 грн. - подлежит перерасчету на лицевой счет заявителя.

Должностное лицо предприятия оштрафовано на 170 грн.

Кроме этого вуз обязали привести плату за проживание в общежитии к установленному законом уровню.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ХОГА обсудили вопросы национально-патриотического воспитания в учебных заведениях области
Сегодня 08:30    25
В Харьковской области увеличился сбор налогов
Сегодня 08:12    32
“Зайка змінить світ!”: 10-річна дівчинка з Балаклії створила іграшки аби врятувати онкохворого підлітка (ВІДЕО)
Сегодня 07:47    58
Школяр із Куп’янська отримав єдину 200-бальну оцінку з іноземної мови в області
Сегодня 06:48    80
В харьковском трамвае подрались бабушки (ВИДЕО 18+)
Сегодня 06:30    240
В пятницу на бульваре Богдана Хмельницкого временно закроют движение транспорта
Сегодня 06:12    60
В Харьков могут протянуть новый водопровод - проект
26.06.2019 09:23    263
На Харьковщине полицейские изъяли оружие и боеприпасы. ФОТО
26.06.2019 08:42    97
Працівнику поліції охорони, який у грудні в Харківському супермаркеті смертельно поранив чоловіка, повідомили про підозру
26.06.2019 08:24    91
С 1 июля 2019 в Украине вводится обязательная энергетическая сертификация зданий
26.06.2019 08:15    198
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 