Харьковский вуз завышал цены на проживание в общежитии - проверка

В Харьковском национальном медуниверситете проведена проверка начисления стоимости проживания в общежитии. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Как уточнили в облуправлении, стоимость проживания в общежитии вуза не должна превышать 520 грн. в месяц. В результате завышения стоимости проживания одна из студенток, написавшая жалобу, в период с 1 декабря 2017 г. по 30 апреля 2019 г. переплатила 1 тыс. 924 грн.

Как сообщили в облуправлении, к медуниверситету применены санкции на 2 тыс. 570 грн.:

1 тыс. 285 грн. - подлежит уплате в государственный бюджет;

1 тыс. 285 грн. - подлежит перерасчету на лицевой счет заявителя.

Должностное лицо предприятия оштрафовано на 170 грн.

Кроме этого вуз обязали привести плату за проживание в общежитии к установленному законом уровню.

Источник: sq.com.ua

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