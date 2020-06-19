Харьковским новобранцам все-таки придется пройти обсервацию

Одного тестирования на Covid-19 недостаточно – нынешним новобранцам таки придется пройти двухнедельную обсервацию, как того требуют правила карантина.

В этом году весенняя призывная кампания в Харьковской области проводится в мае – июле. Согласно постановлению Кабинета министров плановое задание для области – 1350 человек.

– В условиях пандемии коронавируса призывная кампания проводится с учетом карантинных ограничений. При прохождении призывниками медицинской комиссии выдерживаются предусмотренные меры – районные и областной комиссариаты полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и так далее, – сообщил «Вечернему Харькову» военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин.

По его словам, во время призыва время пребывания юношей на областной призывной базе перед отправкой в части назначения будет максимально сокращено.

– Не более двух суток, – уточнил он. – Причем каждый будет находиться в отдельном помещении. Отправка будет осуществляться минимальными группами с соблюдением установленной дистанции и других санитарных норм.

Первая отправка новобранцев состоится 22 июня. Призывники традиционно пополнят ряды ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и специальной службы транспорта. Срочники ни при каких условиях не будут отправляться в зону проведения ООС.

– Вот они прошли медкомиссию, признаны годными и за три дня до отправки проходят тестирование на Covid-19. Из областного сборного пункта их централизованно отводят либо в больницу, либо в областной лабораторный центр – каждый район в разное время. Если у кого-то тест окажется положительным, мы сразу же сообщаем в инфекционную больницу, выясняем круг общения юноши, близких лиц и по решению врача его помещают либо в больницу, либо на самоизоляцию. Если он успеет вылечиться до 31 июля – повторно сдает тест, и если результат отрицательный – отправляем, – рассказал Юрий Калгушкин. – А после отправки в воинские части новобранцы проходят 14-дневную обсервацию – в учебных центрах и военных частях, куда будут прибывать. Условия пребывания, места, питание – все предусмотрено Генштабом. И только после этого начинается курс молодого бойца.

При этом облвоенком уточнил, что две недели, проведенные на обсервации, входят в срок службы срочника.

– Срок службы отсчитывается с момента прибытия на сборный пункт, – подтвердил Юрий Калгушкин.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»