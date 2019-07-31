Харьковскую "коробочницу" накажут за жестокое обращение с животными

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 июля в 19:45 в полицию поступило сообщение о том, что при входе на станцию ​​метро женщина торгует котятами и щенками, которые находятся в ужасном состоянии.

На место происшествия выезжали патрульные полицейские.

Они составили протокол по ст.89 (жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Животных полицейские изъяли.

30 июля с соответствующим заявлением в Шевченковский отдела полиции обратились представители общественной организации «Общественно-правовая защита».

По информации харьковского волонтера Марины Сурковой, зоозащитники требуют привлечь к уголовной ответственности женщину-коробочницу, которая, как известно, уже много лет стоит на выходе из ст.метро "Университет".

«В пятницу мы вызвали на нее полицию, изъяли животных (котенка и щенка), отвезли в ветклинику. Котенок был с температурой ниже 32. Через полчаса умер, несмотря на реанимационные меры.

Я подала заявление в полицию с требованием открыть уголовное производство», - написала зоозащитница на своей странице в Фейсбук.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости