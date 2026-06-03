Харків атакували п’ять БпЛа, з них два – реактивні: Терехов про ранковий удар по місту

Вранці 3 червня російські війська атакували Харків п’ятьма безпілотниками типу «Шахед», серед яких були два реактивні. Унаслідок одного з ударів загинула жінка, пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, під ударом опинилися житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та залізнична інфраструктура міста.

Внаслідок одного з вибухів у приватному домоволодінні загинула жінка.

«Першими на місце прибули патрульні поліцейські. Вони робили все можливе, щоб врятувати жінку, проводили реанімаційні заходи. Згодом прибула бригада екстреної медичної допомоги, але, на жаль, врятувати жінку не вдалося», — повідомив Терехов.

Також міський голова прокоментував інцидент, який стався напередодні після падіння безпілотника на відкритій території. За його словами, чоловік дістав тяжкі поранення після того, як підійшов до БпЛА.

«Це вже не перший випадок, коли після падіння БпЛА вибух відбувається не одразу. Люди підходять ближче, щоб подивитися, а потім стається вибух. Тому закликаю всіх бути максимально обережними і не наближатися до місць падіння безпілотників. Зараз цей чоловік перебуває у важкому стані», — зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости