Харків: ліквідована масштабна пожежа в торговельному центрі

Сьогодні вдень на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у одному з торговельних центрів міста Харкова. Горіли дах та частково приміщення на 3 та 4 поверхах будівлі.

Площа пожежі склала близько 2300 кв. метрів. Ліквідація пожежі тривала майже п’ять годин.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

У ліквідації пожежі брали участь 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости