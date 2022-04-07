Происшествия
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07.04.2022 22:27
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Харків: ліквідована масштабна пожежа в торговельному центрі

Харків: ліквідована масштабна пожежа в торговельному центрі

Сьогодні вдень на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у одному з торговельних центрів міста Харкова. Горіли дах та частково приміщення на 3 та 4 поверхах будівлі.

Площа пожежі склала близько 2300 кв. метрів. Ліквідація пожежі тривала майже п’ять годин.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

У ліквідації пожежі брали участь 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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