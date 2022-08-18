Харків: інформація щодо ліквідації пожежі у триповерховому житловому будинку (станом на 07:00)

17 серпня о 21:23 до ДСНС надійшла інформація, що у Салтівському районі міста Харкова, внаслідок потрапляння ворожої ракети сталася руйнація триповерхового житлового будинку, з послідуючим займанням. До місця події було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС. Площа пожежі складала близько 600 кв.м.

О 23:38 пожежу локалізовано. Наразі продовжується гасіння окремих осередків пожеж та пошук людей під завалами. За попередніми даними в результаті руйнування житлового будинку загинуло 7 та постраждало 17 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи).

UPD

За добу з 17 по 18 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

на ліквідацію пожеж — 8, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 6,

5 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,

12 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

6 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському (2), Чугуївському (1) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1) та Салтівському (1) районах Харкова.

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Салтівському, Холодногірському та Слобідському районах міста Харкова, а також Красноградському районі області. В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток та будинок культури. Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі на площі близько 4 тисяч квадратних метрів у будинку культури Холодногірського району Харкова, а також у триповерховому житловому будинку Салтівськомуго району міста Харкова (7 осіб загинуло та 17 постраждало).

Також у місті Красноград було зруйновано 3 житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. За попередніми даними в результаті обстрілів загинуло 2 особи. 3 людей, з них 1 дитину вдалось врятувати. Пожежі не було.

У Слобідському районі Харкова сталося часткове руйнування чотириповерхової будівлі гуртожитку та будівлі трамвайного депо. За попередніми даними загинула 1 особа. 8 людей, з них 2 дитини вдалось врятувати. Пожежі не було.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 18 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2513

Новости портала «Весь Харьков»