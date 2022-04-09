Происшествия
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09.04.2022 22:47
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Харків обстрілюють снарядами на парашутах

Харків обстрілюють снарядами на парашутах

У Харкові протягом останніх двох днів фіксується застосування російськими загарбниками нового виду снарядів – їх спускають на місто на парашутах. Як саме виглядає такий снаряд – зафіксували очевидці, повідомляє «Суспільне».

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до жителів міста з проханням не наближатися до таких парашутів і при виявленні снаряду одразу повідомляти спецслужби.

«Півтора місяці ворог бомбить Харків. Два останні дні, поряд із мінами, снарядами, «Градами», Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному випадку не наближатися до них та одразу повідомляти про це рятувальників за телефонами 101 або 112», – зазначив мер Харкова.

Також Ігор Терехов закликав харків’ян, якщо є така можливість, особливо в нічний час, перебувати в укриттях, бомбосховищах, на станціях метрополітену.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: война

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