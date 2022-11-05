Харків та харків’яни, ви - натхнення для всієї країни!

Ми стояли в смішних піжамах з чашками свіжезвареної кави перед панорамними вікнами красивої квартири в центрі Харкова.

З вісімнадцятого поверху відкривався чудовий вид на все вранішнє місто, над яким підіймався дим від рашистських прильотів.

Хоча й верещала повітряна тривога, та спускатися в паркінг, аби перечекати небезпеку - бажання не було. Орки не зіпсують нам ранок.

- Це куди вони влучили, - питаю я подругу.

- Схоже знову Салтівка.

- Наташ, ну якщо серйозно, харків’яни спускаються в укриття під час тривог?

- Дуже рідко і практично ніхто. Уяви, вони в нас по десять разів за день, це виходить поставити життя на паузу і лиш в підвали бігати? Жити хочеться нормальне життя, розумієш…

Жити нормальне життя Харків дуже намагається. Наприклад в “Le Silpo” до мене підійшов сомельє - консультант та з посмішкою запропонував допомогти у виборі вина. Ніби за вікном магазину й не було війни.

Ніби й не було війни, я попросила іспанську біодинаміку, і хлопець так старався обрати для мене найкращий варіант, що мені хотілось просто викрикнути : «та плювати мені на вино, я пишаюсь вашою силою та спокієм, харків’яни.

Вашою витримкою, жагою до нормально життя, попри те, що його немає тут з 24-го лютого».

Мені всім це хотілось кричати, не тільки консультанту в супермаркеті.

І офіціанткам в ресторані, які дбайливо принесли попільничку, щоб я могла курити прямо за столом, якщо ніхто не проти. (Проти ніхто не був, всі й самі смалили, як коні, абсолютно начхавши на закон).

І 80 - річному дідку в плавках, що окунався в купальні поряд з церквою:

- девушки, почему не окунаетесь? - цікавився він у нас із Наташою.

- Купальники забули в Києві…Як би ж ми знали, що тут такий курорт, в Харкові…! ну наступного разу візьмемо, - кажу я.

- А ви якого року народження, - встряє в нашу в розмову молодий військовий.

- 43 - го года рождения я, сынок, и вот с 60 лет каждое утро, в любую погоду я прихожу сюда и окунаюсь…,

Цікаво, що чоловік зовсім не говорить про війну, хоча це вже його друга війна.

Тут ніхто майже не говорить про війну.

Ніхто не помічає зруйнованої кав’ярні на шляху за чашкою капучіно до тієї що вціліла…

Не бідкається відсутності ліхтарів на вулицях, не боїться повітряних тривог.

Харків’яни сильніші за війну, що переслідує їх на кожному кроці.

Жива українська музика в ресторані та смачний салат з морепродуктів з видом на розбиті будинки.

Дівчат, яких я зустрічаю у вбиральні ресторану, пліткують про залицяльників. Їх тут до речі багато у дівчат, що не поїхали з міста. І всі красиві, мужні, молоді військові.

Як каже Наташа : «город пропитан тестостероном».

Такого надхнення, емоційного підйому, як у Харкові не отримувала ні у Львові, ні в Карпатах, ні в Іспанії.

Тут загострюються відчуття життя, вино смачніше, обійми щиріші.

Харків та харків’яни ви натхнення для всієї країни!

Джерело: https://www.facebook.com

Автори: Ярослава Коба с Nataliya Kovalenko

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