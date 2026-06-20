Харків та ще 11 населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби
Упродовж доби війська рф продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей; постраждали 13 людей, серед них четверо дітей.
У місті Харків загинули 48-річний і 76-річний чоловіки, постраждали 10 людей, зокрема 6-річний хлопчик і 17-річна дівчина; у селищі Старий Салтів зазнали гострої реакції на стрес дівчатка 11 і 13 років; у місті Богодухів постраждав 62-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 35-річному і 61-річному чоловікам, які 16 червня постраждали внаслідок обстрілу в селі Курилівка.
Під час ліквідації наслідків обстрілу 19 червня у місті Харків виявили фрагменти тіла чоловіка.
Окупанти атакували БпЛА і КАБ Київський і Холодногірський райони Харкова.
Армія рф активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:
▪️7 КАБ;▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;▪️6 БпЛА типу «Молнія»;▪️5 fpv-дронів;▪️18 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у місті Харків пошкоджено автомобіль, вісім багатоквартирних будинків, складське приміщення;
▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, дві господарчі приміщення (селище Золочів), автомобіль, АЗС (село Максимівка), автомобіль, АЗС (місто Богодухів);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (село Мирне);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (місто Балаклія), три приватних будинки (село Бугаївка);
▪️у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (місто Дергачі);
▪️у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (село Домаха), цивільне підприємство, автомобіль (місто Лозова);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (селище Старий Салтів).