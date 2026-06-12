Харків та ще 12 населених пунктів області обстріляли окупанти протягом доби
Упродовж доби російські війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів постраждали троє людей, зокрема дитина.
У селі Нижче Солоне Борівської громади постраждали 42-річна жінка і 15-річний хлопець; у селі Новоселівка Борівської громади зазнав поранень 31-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади.
Окупанти атакували БпЛА Новобаварський район Харкова.
Армія рф активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:
▪️11 КАБ;▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;▪️5 БпЛА типу «Молнія»;▪️5 fpv-дронів;▪️19 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (місто Богодухів), електромережі (село Чорноглазівка), приватний будинок, склад (село Степне), 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди (село Івашки), 2 приватні будинки (село Сінне, село Леміщине), приватний будинок, господарчі споруди (село Баранівка);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (село Мирне), заклад освіти, три приватні будинки (село Катеринівка), приватний будинок (селище Приколотне), приватний будинок, три господарчі споруди (село Рогозянка);
▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (село Безруки);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (село Хотімля).