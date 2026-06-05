Харків та ще 18 населених пунктів області обстріляли окупанти протягом доби

Упродовж доби російські війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, серед них – двоє дітей.

У селі Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років; у місті Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка.

Внаслідок детонації дрону біля села Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік.

Окупанти атакували БпЛА Немишлянський, Салтівський, Холодногірський райони Харкова.

Армія рф активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;▪️10 БпЛА типу «Молнія»;▪️13 fpv-дронів;▪️36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у місті Харків пошкоджено дах багатоквартирного будинку, скління храму;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, будинок культури, автомобіль, 2 приватні будинки, 2 гаражі (місто Богодухів), приватний будинок (село Лютівка), автомобіль (село Губарівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (село Мирне), автомобіль (селище Приколотне);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено складська будівля (місто Барвінкове);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, вантажний автомобіль (село Безруки), приватний будинок, автомобіль, амбулаторію (селище Слатине), 2 приватні будинки (село Черкаські Тишки, село Лещенки), залізничну інфраструктуру, скління вікон аптеки та 4 магазинів (місто Люботин);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено нежитлову будівлю (місто Чугуїв);

▪️у Берестинському районі пошкоджено скління приватного будинку, електромережі (місто Берестин).

Агентство Телевидения Новости