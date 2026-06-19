Харків та ще 24 населених пункти області обстріляли окупанти протягом доби

Упродовж доби російські війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 15 людей, серед них – четверо дітей.

У місті Харків постраждали дев’ятеро людей, зокрема четверо дітей; у місті Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка; у селищі Приколотне Великобурлуцької громади постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка; у селищі Пісочин зазнала гострої реакції на стрес 71-річна жінка; у селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждала 71-річна жінка; у селі Українське Вовчанської громади загинула 65-річна жінка, постраждав 66-річний чоловік.

Окупанти атакували керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова.

Армія рф активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:

▪️11 КАБ;▪️6 БпЛА типу «Герань-2»;▪️8 БпЛА типу «Молнія»;▪️5 fpv-дронів;▪️5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у місті Харків пошкоджено 15 приватних будинків, 4 автомобілі, складські приміщення;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (селище Золочів), приватний будинок (село Малижине),приватний будинок, 2 господарчі споруди (село Писарівка), приватний будинок, електромережі (місто Богодухів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (село Одноробівка), 2 приватні будинки, автомобіль (село Павлівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (селище Великий Бурлук), автомобіль (село Литвинівка), багатоквартирний будинок (селище Приколотне);

▪️у Харківському районі пошкоджено два приватні будинки (селище Слатине), три приватні будинки (селище Пісочин, село Черкаська Лозова, місто Дергачі);

▪️у Лозівському районі пошкоджено автобус (село Лиманівка), залізничну інфраструктуру (місто Лозова), приватний будинок, господарчу споруду (село Передарівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (село Українське).

Агентство Телевидения Новости