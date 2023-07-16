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Харків вдруге з початку доби під ударом ворога
Попередньо влучання в Основʼянському районі. - Терехов
Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги.
Момент пуска бл*дин из БНР
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Источник: https://t.me/huyovy_kharkiv/116795