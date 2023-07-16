Харків вдруге з початку доби під ударом ворога

Попередньо влучання в Основʼянському районі. - Терехов

Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги.

Момент пуска бл*дин из БНР

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="tipichnoe_xtz/62317" data-width="100%"></script>

Источник: https://t.me/huyovy_kharkiv/116795

Новости портала «Весь Харьков»