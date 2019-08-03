Харків втрачає пам’ятку, яку пов’язують з ім’ям архітектора Олександра Гінзбурга (ВІДЕО)

У центрі Харкова розбирають на цеглу історичний маєток. Невдовзі там має з’явитися багатоповерхівка.

Правнучка відомого історика Дмитра Багалія Ірина Гончарова кожен день проходить повз історичної будівлі на вулиці Свободи, 35. Жінка розповідає: вже давно піклується її долею. Майже два місяці тому наша знімальна група побувала на місці і зафіксувала знищення саду, який був розташований за пам’яткою. Декілька днів тому Ірина помітила, що маєток руйнують.

Ірина Гончарова, учасниця ініціативної групи Save Kharkiv

Будівельна компанія стверджувала, що будинок відреставрують 35-й, а в глибині території, там де 35А та 35Б, вони будуть будувати багатоповерхівку на 13 поверхів. Але з’ясувалося, що почали вони свою діяльність з руйнування будинку, прикривши це великим парканом. Там ніякої реконструкції немає, будинок просто розбирають на цеглу.

Активістка обурена: Харків втрачає пам’ятку, яку пов’язують з ім’ям архітектора Олександра Гінзбурга. Маєток побудований у стилі модерн. На початку 20 століття його замовила спадкова дворянка Софія Мігріна. За радянських часів він використовувався як готель для високопоставлених партійних начальників. На початку 2000-х він перейшов у приватні руки. Власники постійно змінювалися.

Ірина Гончарова, учасниця ініціативної групи Save Kharkiv

У процесі приватизації він був виведений з памяток місцевого значення, але це було зроблено місцевими чиновниками без погодження з Міністерством культури. А у Міністерстві досі вважають цей будинок памяткою.

Громадська діячка Олена Рофе-Бекетова написала заяву до поліції, посилаючись на статтю “руйнування пам’ятників історії або культури”.

Олена Рофе-Бекетова, учасниця ініціативної групи Save Kharkiv

Сподіваюсь, що вже проведені якійсь дії. Крім того, ми підготували звернення і запит інформаційний до будівельної інспекції щодо наявності узгоджених документів саме на демонтаж та руйнацію цього будинку.

Звернутися планують і до Мінкульту. Лист можуть підписати усі охочі за адресою: вулиця Мироносицька, 8.

Олена Рофе-Бекетова, учасниця ініціативної групи Save Kharkiv

Ми вимагаємо вжити заходів для зупинення будівельних робіт, пред’явити позов до власника будинку про усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини, звернутися в прокуратуру з вимогою розпочати кримінальне провадження.

Натомість у будівельній компанії запевняють: закон – не порушують.

Дмитро Чередниченко, представник генерального підрядника

Стройка ведется со всеми разрешительными документами. Вот сейчас общественники хотят получить копии и ответ. Мы получили нарочно заявление. Ответим в кратчайшие сроки. Мы считаем, что здесь конфликта не может быть, потому что все ведется в рамках действующего законодательства.

84-річна Ніна Пещулова мешкає в будинку по сусідству більше ніж півстоліття.

Ніна Пещулова, місцева мешканка

Это безумие – разломать исторический домик. Там был бассейн, там был сад. Я там смородину собирала. Там был кинотеатр. Все это разрушили с тыльной стороны. Теперь взялись за фасад. Я выметаю каждый день совок песка. На четвертом этаже. Они не считаются ни с чем.

Згідно з візуалізацією проекту на паркані, планується прибрати ще й дерева перед входом. А їм, як стверджують місцеві мешканці, більше 100 років. У департаменті містобудування та архітектури облдержадміністрації коментувати ситуацію з руйнуванням історичної будівлі відмовилися.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Верекомська

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