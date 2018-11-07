Харків’яни надали прихисток “мешканцю” Донеччини (ВІДЕО)

У екопарку рятують білого лебедя, який травмувався у Бахмуті.

З Донецької області в екопарк під Харковом привезли лебедя Василя, якого не прийняли його ж родичі. Щоб врятувати птаха, люди кинули клич в інтернеті.

Олена Лавруша, мешканка міста Бахмут

Ваську нашла летом на нашем Северном пруду. На данный момент там обитала молодая семья и, скорее всего, молодой лебедь травмировал ему голову. Это была первоначальная травма.

Більше місяця Олена з тривогою спостерігала за птахом і двічі приносила його додому. Жінка розповідає, що після того, як Василя вигнали зі ставка, він сильно травмував собі ногу. Жінка організувала кампанію з порятунку птаха. Залучила і користувачів соцмереж, і волонтерські організації. Люди почали телефонувати і пропонувати допомогу.

Олена Лавруша, мешканка міста Бахмут

За два дня мы собрали сумму 1000 гривен на дорогу птице сюда.

Як кажуть в екопарку, протягом двох тижнів птах буде на карантині. За ним будуть спостерігати, щоб не допустити зараження крові. Потім його випустять в озеро.

Тетяна Бондар, ветеринарна лікарка екопарку

Лебедю была оказана помощь, обработка раны, которая у него в области головы. По нашим сведениям, это расклев его же сородичей, с которыми он не нашел общий контакт и его изгнали из стаи.

В екопарку підкреслюють, що люди з прикордонної області зробили все, щоб врятувати птаха. І сподіваються, що на новому місці лебідь знайде собі пару.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Верекомська

Новости портала «Весь Харьков»