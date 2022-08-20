Харків‘янин-втікач Дмитро Святаш підняв голову в Ростові

Після арешту його активів та передачі їх АРМА він, вочевидь, вирішив зайнятись «добрими справами» і закликав українців тимчасово окупованих територій (Запорізька, Харківська, Херсонська області) змінити українські паспорти на російські.

Ціна продажу душі дияволу - прощення кредитної заборгованості.

Свято за рахунок коштів Пенсійного фонду оркостану, де вже зарезервовано шалені 100 мільярдів.

За словами Святаша, український Альфа Банк та ВТБ банк вже погодились передати персональні дані клієнтів Центральному банку держави-терориста.

Незважаючи на те, що ВТБ банк відмовчується, а Альфа Банк заперечує свою участь у кривавому балі, експолітик звучить переконливо, тим паче, що спростування новини від Пенсійного фонду так і не прозвучало.

Джерело: https://t.me/vekha/46449

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