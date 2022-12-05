"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харківській області

Новий графік діятиме з 5 по 11 грудня.

У графіку погодинних відключень — 12 черг:

● 1 черга 15:00 — 18:00;

● 2 черга 17:00 — 20:00;

● 3 черга 18:00 — 21:00;

● 4 черга 19:00 — 22:00;

● 5 черга 07:00 — 10:00;

● 6 черга 08:00 — 11:00;

● 7 черга 09:00 — 12:00;

● 8 черга 10:00 — 13:00;

● 9 черга 11:00 — 14:00;

● 10 черга 12:00 — 15:00;

● 11 черга 13:00 — 16:00;

● 12 черга 14:00 — 17:00.

Графік може змінюватися в залежності від розпоряджень "Укренерго".

Про аварійні відключення електроенергії немає можливості повідомлення заздалегідь.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/28620

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