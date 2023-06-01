Харківщина. 1 червня

Минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️Протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка.

Увечері росіяни знову вдарили по смт Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Без постраждалих.

- Вчора близько 13:30 між селами Чорноглазівка та Калинове Богодухівського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

Вкотре нагадуємо про мінну небезпеку!

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 9,3 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення найактивніші бої тривають на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни вкотре безуспішно спробували піти в наступ в районі Масютівки. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу далі!

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