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Харківщина. 1 лютого

Харківщина. 1 лютого

◾️Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік.

▪️Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Вчора зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

▪️На лінії зіткнення наші військові надійно тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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