Харківщина. 1 травня

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

▪️Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

▪️У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок.

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші військові надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на Перемогу!

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