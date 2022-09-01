Харківщина. 1 вересня

● Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина - «самоліквідувалася» не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - постраждалих немає.

● За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

- На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.

- У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.

- Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.

Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

● Російські окупанти на Харківщині завдають постійних ударів та ведуть розвідку. Однак військові ЗСУ вже 190-й день продовжують тримати позиції на всіх напрямках.

Віримо в Збройні Сили України!

Джерело: https://t.me/now_kharkov/22848

Новости портала «Весь Харьков»