Харківщина. 1 вересня
● Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина - «самоліквідувалася» не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - постраждалих немає.
● За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.
- На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.
- У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.
- Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.
Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.
● Російські окупанти на Харківщині завдають постійних ударів та ведуть розвідку. Однак військові ЗСУ вже 190-й день продовжують тримати позиції на всіх напрямках.
Віримо в Збройні Сили України!
Джерело: https://t.me/now_kharkov/22848