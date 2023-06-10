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Харківщина. 10 червня

Харківщина. 10 червня

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

▪️Вночі ворог завдав атаки, використавши більше ніж 10 БПЛА, по території Богодухівського району. Сталися пожежі. Загинув чоловік 30 років, зазнав поранення 39-річний чоловік.

У с. Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.

По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.

У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.

У с. Глушківка Куп'янського району через обстріли сталася лісова пожежа.

У м. Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають позиції та продовжують героїчно давати відсіч російським окупантам. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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