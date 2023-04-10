Харківщина. 10 квітня

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️У с. Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в с. Петропавлівка.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

У районі с. Подоли Куп'янського району через влучання з РСЗВ "Град" по території лісу сталася лісова пожежа.

В області залишається високою мінна небезпека. У с. Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований з осколковими пораненнями.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 4 га території та знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення наші захисники дають рішучу відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

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