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Харківщина. 10 серпня

● За добу у Харкові обстрілів не зафіксовано.

● Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі.

● За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, стан - середній.

● На лінії зіткнення ворог активно використовує проти наших захисників танки, ствольну та реактивну артилерію. На Харківському напрямку ворог намагався вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, відступив з втратами під вогнем наших військових. У районі Байрак – Гусарівка бої тривають досі.

Наші військові тримають позиції та знищують російських окупантів. Підтримуємо наших захисників та віримо в перемогу!

Харківщина. 10 серпня

Харківщина. 10 серпня

Харківщина. 10 серпня

Харківщина. 10 серпня

Джерело: https://t.me/synegubov/3875

Новости портала «Весь Харьков»

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