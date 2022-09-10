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Харківщина. 10 вересня

Харківщина. 10 вересня

Минулої ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано.

Близько 1 ночі був обстріляний Харківський район. У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка.

Протягом минулої доби ворог завдавав масованих ударів по м. Харків та по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі.

Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений в Харківському районі.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. ЗСУ проводять успішні операції зі звільнення нашої території від окупантів. На Харківщині захисники вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів області. І це далеко не все…

Віримо в наші Збройні сили. Україна переможе!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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