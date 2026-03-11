Надзвичайне
Харківщина 11 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 38-річний чоловік і 9-річна дівчинка.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️РСЗВ;

▪️4 КАБ;

▪️13 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️7 fpv-дронів;

▪️10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено школу (с. Лютівка), 5 приватних будинків, будинок дитячої творчості (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі (с. Лебедівка), електромережі (с. Приколотне);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), автомобіль (с. Оскіл);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Маслії), склад, 7 автомобілів (с. Затишшя), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, автомобіль, електромережі (м. Мерефа).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 192 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 154 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На фото м. Харків

Троє людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА в Шевченківському районі.

На місці «прильоту» працюють усі служби: підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція. 

Постраждалим надається меддопомога.

Відомо про двох загиблих черед російську атаку на Шевченківський район Харкова. 

Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Джерело: https://t.me/synegubov/20483

