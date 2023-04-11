Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:22
Просмотров: 81

Харківщина. 11 квітня

Харківщина. 11 квітня

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️Внаслідок вчорашніх обстрілів с. Кучерівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство.

Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

- В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та дають відсіч усім агресивним діям російських загарбників. Віримо в ЗСУ та разом працюємо на наближення Перемоги України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубова (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Боевиками ЧВК «Вагнер» командует нацист и бывший спецназовец Дмитрий Уткин
Сегодня 09:38    67
В Крым незаконно переехали до 800 тыс. россиян - постпред президента
Сегодня 09:15    73
У Харкові працюватимуть американські слідчі
Сегодня 09:03    95
Резников чуть не попал в плен
Сегодня 08:51    128
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 квітня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:47    82
росіяни стверджують, що США «дозволили Україні завдавати ударів по нових регіонах рф». Це – фейк
Сегодня 08:40    86
Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових
Сегодня 08:28    81
Харьков занял 8 строчку в рейтинге самых богатых регионов Украины
Сегодня 08:17    121
ISW, 10 апреля
Сегодня 08:12    106
Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%
Сегодня 08:06    92
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 