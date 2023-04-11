Харківщина. 11 квітня

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️Внаслідок вчорашніх обстрілів с. Кучерівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство.

Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

- В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та дають відсіч усім агресивним діям російських загарбників. Віримо в ЗСУ та разом працюємо на наближення Перемоги України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубова (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»