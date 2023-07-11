Харківщина, 11 липня

▪️ Минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Внаслідок артобстрілів с. Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

У смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік.

Внаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання.

- За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

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