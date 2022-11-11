Харківщина. 11 листопада

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з рф та лінією зіткнення. Зокрема, з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

● За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням отриманим напередодні.

● В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів.

Втім мінна небезпека в області ще дуже висока. Вчора біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні підірвався трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними.

● Наші військові на лінії зіткнення тримають позиції та продовжують вести бої з окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»