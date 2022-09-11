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Харківщина. 11 вересня

Харківщина. 11 вересня

Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано. Близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Дергачі. Пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще 4 цивільних.

В Чугуївському районі протягом минулої доби поранення отримали 2 людей. В Ізюмському районі 1 поранений. Ще 2 людей госпіталізовані в Куп'янському районі.

▪️Сьогодні виповнюється 200 днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші захисники продовжують успішно діяти, звільняючи раніше окуповану ворогом територію Харківської області. ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів. За останні дні звільнено близько 2 тис. кв. км. нашої території.

Наші військові завдають окупантам великих втрат. На Харківщині підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії рф залишились без шляхів забезпечення, серед окупантів панують панічні настрої. Ворог має численні санітарні втрати.

Дякуємо нашим військовим. Продовжуємо спільно працювати на перемогу.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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