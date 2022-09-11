Харківщина. 11 вересня

Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано. Близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Дергачі. Пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще 4 цивільних.

В Чугуївському районі протягом минулої доби поранення отримали 2 людей. В Ізюмському районі 1 поранений. Ще 2 людей госпіталізовані в Куп'янському районі.

▪️Сьогодні виповнюється 200 днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші захисники продовжують успішно діяти, звільняючи раніше окуповану ворогом територію Харківської області. ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів. За останні дні звільнено близько 2 тис. кв. км. нашої території.

Наші військові завдають окупантам великих втрат. На Харківщині підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії рф залишились без шляхів забезпечення, серед окупантів панують панічні настрої. Ворог має численні санітарні втрати.

Дякуємо нашим військовим. Продовжуємо спільно працювати на перемогу.

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